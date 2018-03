Dazu schreibt die Alpiq-Medienstelle: «Bis zum Abschluss des Verkaufs hat Alpiq die volle Verantwortung für die Mitarbeitenden der devestierten Bereiche. Diese Verantwortung nehmen wir auch entsprechend wahr.» Zudem würde der Verkauf «neue Perspektiven für die Mitarbeitenden auf beiden Seiten» bieten, weil es bei der Gebäudetechnik wie Elektro, Heizung oder Sanitär um ein personalintensives Geschäft handle, welches von der Nähe zum Kunden lebe. «Diese Kundennähe ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil – und ein Grund, weshalb das Engineering-Services-Geschäft in vielen Bereichen die Nummer 1 ist», schreibt die Medienstelle. Langfristig müsse diese Frage aber von der neuen Eigentümerin beantwortet werden.

Kein Kontakt mit Käufer

Über den Vertreter des Kantons im Alpiq-Verwaltungsrat, den Oltner Anwalt Heinz Saner, war man im Solothurner Rathaus seit einigen Wochen informiert über die Verkaufspläne der Alpiq, nicht jedoch in die Entscheidfindung involviert. Man habe zur Kenntnis nehmen müssen, dass die bisher verfolgte Diversifizierungsstrategie für Alpiq nicht erfolgreich war und das Unternehmen nicht über die Mittel verfügt, um in einen weiteren Ausbau der nun veräusserten Sparte zu investieren, sagt Heidi Pauli, Departementssekretärin des Finanzdepartements. So gesehen wertet man den Verkauf der Gebäudetechnik-Tochtergesellschaft Alpiq InTec an die französische Bouygues beim Kanton als positiv. Das sei auch eine Chance für diesen Geschäftsbereich, so Heidi Pauli.

Da die bisherigen Aktivitäten von Bouygues in der Schweiz und jene von Alpiq komplementär seien, hoffe man und gehe auch davon aus, dass es hier nicht zu einem Schrumpfungsprozess kommt und sich für die Beschäftigten in der Gebäudetechniksparte im Kanton Solothurn nichts ändert. Entsprechende Zusicherungen gibt es allerdings nicht, es gab bisher keine Kontakte zwischen Regierung und den Verantwortlichen von Bouygues, so Pauli.