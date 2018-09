Werner C. wurde bereits im Dezember 2016 wegen des schweren sexuellen Missbrauchs des Knaben Paul aus Gunzgen zu fünf Jahren Haft verurteilt. Nun ist der wegen Kindesmissbrauchs einschlägig vorbestrafte pädophile Koch vom Landgericht in Düsseldorf zu achteinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Zudem ordnete das Landgericht am Freitag die unbefristete Unterbringung des heute 37-Jährigen in einer geschlossenen Psychiatrie an.