Ein Mann war mit seinem Fahrrad auf dem Salzhüsliweg in Olten unterwegs. Es war am Karfreitag kurz nach 20.30 Uhr. Plötzlich wurde er nach Angaben der Kantonspolizei Solothurn durch mehrere unbekannte Männer angegriffen und vom Fahrrad gerissen. Mit einem unbekannten Gegenstand seien dem 32-jährigen Opfer Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt worden. Der Mann sei schwer verletzt in ein Spital gebracht worden. Die Täterschaft flüchtete nach Polizeiangaben in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum Vorfall machen können, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Olten zu melden, Telefon 062 311 80 80.