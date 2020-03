Unterstand in Schrebergarten brennt komplett ab

Am Montagabend, um 21.40 Uhr, ging auf der Alarmzentrale der Kantonspolizei Solothurn die Meldung ein, dass bei den Schrebergärten an der Bornfeldstrasse in Olten ein Gartenunterstand brenne. Beim Eintreffen der Feuerwehr Olten stand der überdeckte Unterstand auf einer Länge von zirka 30 Metern in Vollbrand.

Dank raschem Löscheinsatz konnte das Feuer in der Folge schnell unter Kontrolle gebracht und schliesslich vollständig gelöscht werden. Trotzdem wurde der Unterstand vollständig zerstört. Die Erhebung der Schadenhöhe und die Klärung der Brandursache erfolgen durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn. Verletzt wurde niemand. (mgt)

Polizeibilder vom März 2020: