Tötungsdelikt 2015: Tatverdächtiger wurde verhaftet

Am 20. Dezember 2015 wurde in einem Haus in Olten ein Mann tot aufgefunden (die Solothurner Zeitung berichtete). Ein von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebenes Gutachten bestätigte die ersten Erkenntnisse, wonach von einem Tötungsdelikt auszugehen ist. Trotz umfangreichen Ermittlungen konnte die Täterschaft vorerst nicht ermittelt werden. Auch eine Belohnungsaussetzung von 10'000 Franken führte bis Dezember 2016 zu keinen Ermittlungserfolgen.

Nun ist es den Strafverfolgungsbehörden gelungen, eine tatverdächtige Person zu ermitteln. Es handelt sich um einen 58-jährigen Schweizer, der sich nun in Untersuchungshaft befindet. Der genaue Tathergang und nähere Umstände sind nun Gegenstand der weiteren Abklärungen. Damals existierte die Theorie, dass es sich um einen Blutrachefall handeln könne, da der Verstorbene im Sommer 2014 in einem Streit auf einen Mann eingestochen hatte. Auf Nachfrage nach genaueren Informationen erklärte die Staatsanwaltschaft, dass aus Rücksicht auf die laufende Strafuntersuchung zurzeit aber noch keine näheren Auskünfte erteilt werden könnten.