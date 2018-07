Der Regionalverband zofingenregio und der Verein AareLand haben einen neuen Regionalplaner: Tobias Vogel aus Burgdorf wird ab 1. November 2018 für die räumliche Entwicklung von 16 aargauischen und luzernischen sowie diejenigen Gemeinden des Regionalvereins Olten-Gösgen-Gäu verantwortlich zeichnen.

Die Kernkompetenzen des 42-jährigen diplomierten Geographs und Raumplaners FSU liegen in der kantonalen Richtplanung, dem Raumplanungsgesetz und in der kommunalen Nutzungsplanung. Der bisherige Projektleiter in der Abteilung Raumentwicklung im Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau schätzt vor allem die gestalterischen und vorausschauenden Elemente seiner Arbeit und hat im Laufe seines beruflichen Werdeganges auch Fachwissen in den interdisziplinären Bereichen Siedlungsentwicklung, Verkehr, Logistik und Umweltrecht erworben.

Für den Regionalverband zofingenregio und den Verein AareLand wird Tobias Vogel alle raumplanerischen und verkehrlichen Konzeptplanungen ausführen. Zudem wird er sich für die Förderung der regionalen Zusammenarbeit einsetzen und regionale Anliegen nach aussen vertreten. Eines seiner wichtigsten Projekte werden weiterhin die Agglomerationsprogramme AareLand sein. (mgt)