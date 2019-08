Auf der Strecke Olten - Aarau war der Bahnverkehr am Donnerstagnachmittag und -abend beeinträchtigt. Schuld war eine Störung zwischen Dulliken und Schönenwerd SO. Das teilten die SBB per Störungsmeldung mit. Diese Störung wurde am späten Donnerstagabend behoben.

Von der Störung waren sowohl der Nah- als auch der Fernverkehr betroffen. Für den Regionalverkehr hatte die SBB Bahnersatzbusse für die Strecke Olten - Dulliken - Däniken - Schönenwerd SO - Aarau aufgeboten.

(pz/kca)