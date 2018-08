Am Mittwoch, kurz nach 6.30 Uhr, meldete ein Passant der Kantonspolizei Solothurn, dass zwei junge Männer in der Winkelunterführung in Olten eine massive Schaufensterscheibe eingeschlagen haben. Keine zehn Minuten später konnte laut Kantonspolizei Solothurn eine Patrouille am Ländiweg zwei tatverdächtige Männer anhalten. Beide wiesen an den Händen frische Schnittverletzungen auf.