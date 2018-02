Rund 400 Leute erwiesen Willi Melliger in der Kirche St. Martin die letze Ehre. Darunter waren sehr viele Kollegen aus der Reitsportszene. Markus Fuchs, einer der engsten Freunde von Melliger, hielt eine Abschiedsrede. Er erinnerte an den «kantigen Geschäftsmann und Springreiter», der auf der anderen Seite ein «herzensguter Kerl» war. «Ruhe in Frieden Kamerad», so Fuchs.

Der Oensinger Springreiter Pius Schwizer fand die Trauerfeier sehr schön. «Er hat sehr viel gemacht für den Schweizer Reitsport und auch für mich», sagt er gegenüber TeleM1.

Beigesetzt wurde der 64-Jährige anschliessend im engsten Familienkreis in Neuendorf.

Melliger hatte am 13. Dezember einen Hirnschlag erlitten, kam erst ins Spital, lag danach in einem Pflegeheim fünf Wochen im Koma. In der Nacht auf den 9. Januar starb er. (ldu)