«Putz di wäg, Corona!»: Dieser Song hilft beim Händewaschen in der Schule

In der Klasse sollten 20 Kinder an 2 Wasserhähnen dreimal pro Halbtag die Hände waschen. «Das Lied soll helfen, diese Vorgabe speditiv und lustvoll umzusetzen», so Schenker, der bei Konzerten mit den Grüüveli Tüüfeli jeweils zahlreiche Kinderherzen höher schlagen lässt. Doch momentan gibts auch für ihn und die Band keine Auftritte. 32 Konzerte mussten abgesagt werden. Seit drei Wochen spielt Christian Schenker jeden Abend ein «Lied zum Feierabend» fürs Quartier von seinem Balkon aus.

Der Song ist so aufgebaut, dass im 30-sekündigen Strophenteil Hände gewaschen wird und im Refrain (15 Sekunden) der Platz am Waschbecken gewechselt werden kann.

Schenker und seine Band Grüüveli Tüüfeli haben in die Tasten gehauen, der Soundtrack zum Händewaschen ist nun bereit für die Schule. «Die Polonaise vor dem Waschbecken kann beginnen», so der Liedermacher.

Christian Schenker hat aber auch an die grösseren Klassen gedacht und bietet das Lied in der Dauerschleife an. Der Kanton will den Song auf seinen Kanälen einbauen. Und auch der Lehrmittelverlag des Kantons Zürich hat den Beitrag auf seiner Homepage eingebaut. (ldu)