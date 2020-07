Oltner Terminus-Club meldet einen mit Coronavirus infizierten Gast

Die Verantwortlichen wollen nun die Anwesenheitsliste bei den Behörden einreichen, wie sie am Dienstagabend auf Facebook mitteilten. Sie stellten zudem für Mittwoch weitere Informationen in Aussicht. Der Terminus Club betreibt neben dem Club auch ein Restaurant und eine Bar.

Bis am Dienstag waren dem kantonalen Amt für Gesundheit noch keine sogenannten «Superspreader» bekannt, also Personen, die eine ungewöhnlich hohe Zahl an Personen mit dem Coronavirus infizieren. «Das Team Contact Tracing hat noch keine Coronavirus-Fälle in einer Bar, einem Club oder in einem Restaurant im Kanton Solothurn registriert», hiess es auf Anfrage.

Solche Fälle sind aus Zürich oder Spreitenbach bekannt. Dort haben sich gleich mehrere Club- und Bargäste mit dem Virus angesteckt. Auch in Graubünden wurde ein Corona-Hotspot entdeckt.