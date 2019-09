Am Donnerstag, gegen 13.30 Uhr, fuhr ein Autolenker auf der Aarburgerstrasse von Olten herkommend in Richtung «Sälikreisel» und beabsichtigte rechts, Richtung Hausmattraintunnel zu fahren. Gleichzeitig fuhr ein Auto mit Pferdetransportanhänger in den Kreisverkehr ein und kollidierte dabei seitlich mit dem blauen Fiat. Ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, fuhr die unbekannte Lenkerin weiter. Personen wurden keine verletzt.

Gemäss der Kantonspolizei Solothurn handelt es sich um ein weisses oder graues Auto, welches von einer Frau gelenkt wurde und einen grauen Pferdetransportanhänger zog.

Die Lenkerin selber, oder Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Olten in Verbindung zu setzen, Telefon 062 311 80 80. (kps)

