Mann stürzt aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses

Am Donnerstagabend, gegen 19.30 Uhr, wurde die Alarmzentrale der Kantonspolizei Solothurn über eine Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus an der Solothurnerstrasse in Olten informiert. Sofort wurde eine Patrouille vor Ort geschickt. Vor dem Mehrfamilienhaus trafen die Polizisten auf eine schwer verletzte Person, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Diese wurde durch den ausgerückten Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der 35-jährige Mann aus dem Fenster gestürzt sein. Zur Klärung der genauen Umstände wurde eine Untersuchung eingeleitet. (ksp)

