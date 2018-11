«Ein komplett neues Theatererlebnis» kündigt die Pressestelle von Karl's kühne Gassenschau diese Woche an. Die Theatertruppe tritt auch 2019 wieder in Olten auf. Erneut mit dem bereits diesen Sommer gezeigten Stück «Sektor 1» – nun aber auch mit einer Backstage-Version, wie es heisst.

Zuschauer erlebten nun alles mit, was bei «Sektor 1» abgehe – inklusive Kostümwechseln und Einblicke in die Wohnwagen der Schauspielenden. Paul Weilenmann, Gesamtleiter, sagt: «So nah wie in der nächsten Saison konnte man bei Karl’s kühne Gassenschau seit 35 Jahren noch nie dabei sein.»