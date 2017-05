Am Abend begeisterten Mike (Philipp Galizia) und Dave (Roman Wyss) das Publikum in der Klosterkirche. Dave ist Pianist in der Bahnhöflibar, die sich zwischen zwei Abstellgleisen befindet. Mike erzählt die Geschichte dieser Kneipe und spielt Bass. In dieser Bar finden sich Gestalten ein, die wir alle kennen. Findet man sie doch in der Beiz um die Ecke. In der Bahnhöflibar, in der sie gestrandet sind, haben sie eine Heimat gefunden, fühlen sich zu Hause. «Es isch en Ort zum Vergässe». Die Bar wird von Eveline geführt, einer Wirtin, wie es sie wohl auch nicht mehr gibt. Serviert wird Bier, Wein und Schnaps, und natürlich Schnitzeli. Die Veranstaltung ist lebendig gestaltet, mit Geräuscheinspielungen. Evelines Stimmung zeigte sich in der Stärke, mit der sie auf die legendären Schnitzeli schlug.

Liebenswerte Stammgäste

Martin stellte die «aute Chnöche» vor, die jede Nacht ihren Weg in die Bahnhöflibar gefunden haben. Eine einzige Frau, Dorothee, ist dort anzutreffen. Sonst sind es nur Männer, so zum Beispiel Kaspar und Melch, die jeden Gast nach seinem Namen fragen. Oder Heini, ein Originalnachtschattengewächs. Über jeden dieser Männer weiss Martin zu berichten. So über den Philosophen Gödel, der seine Weisheiten zum Besten gibt. «Der Papst ist der einzige Vizepräsident, der seinen Chef nie kennen lernt. Auch am Weihnachtsessen nicht.»

Philipp Galizia alias Martin erzählt diese Geschichten mit Schalk, aber auch mit Wehmut und Melancholie. Er und Roman Wyss alias Dave ergänzen sich gut, sie verstehen sich fast blind und bieten hochkarätiges Kabarett. Sie singen Lieder über den Sinn des Lebens – «Weisch no?» – oder über Beziehungen.

Martin bringt einem die Stammgäste der Bar ganz nah, man muss sie einfach gernhaben, diese Männer, die auf dem Abstellgleis gestrandet sind und in der Bar eine verschworene Gemeinschaft bilden. Doch die Bar wird verkauft und Dave und Martin singen für Eveline keine französischen Chansons mehr.

Der Abend ist eine Liebeserklärung an «Knellen» und Beizen, wie es sie längst nicht mehr gibt. Das Experiment Kloster hat sich auf jeden Fall gelohnt, wie auch mehrere Besucher nach der Vorstellung bestätigten.