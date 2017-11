Um ca. 4 Uhr morgens in der Nacht auf Montag drangen Einbrecher am Munzingerplatz in Olten in ein Lederwarengeschäft ein.

Dabei stahlen sie mehrere Taschen, Koffer und Portemonnaies der Marken Maison Mollerus, Etienne Aigner, Bogner und Longchamp. Der Gesamtwert des Diebesgutes beträgt mehrere 10'000 Franken.

Die Polizei vermutet, dass die Diebe aufgrund der grossen Deliktsmenge ein Fahrzeug für den Abtransport eingesetzt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Personen, denen im Bereich des Einbruchobjekts verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei Kanton Solothurn in Olten in Verbindung

zu setzen (Telefon: 062 311 80 80).

Überfall auf Bijouterie

Erst Ende Oktober wurde die Bijouterie Adam an der Hübelistrasse in Olten Opfer eines Raubüberfalls. Dabei wurden Uhren im Wert von mehreren Tausend Franken erbeutet. (pks)