Speedy kommt im Jahr 2011 in China zur Welt. Gleich nach der Geburt wird die Maus in eine Kiste gepackt und in die Schweiz verfrachtet. Das Ziel: Olten. Das Stadion Kleinholz ist von nun an die Heimat der Powermouse.

Speedy wird das erste offizielle Maskottchen im Schweizer Eishockey. Ein Knochenjob. Denn die Powermouse will nicht nur Kinder unterhalten und Mamas beglücken, indem sie sich mit dem Nachwuchs ablichten lässt. Nein. Speedy will auch für die Mannschaft da sein.