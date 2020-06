Die 33. Oltner Kabarett-Tage nehmen im November einen neuen Anlauf

Wie soll man eine traditionelle Veranstaltung nennen, die mit rund 6-monatiger Verspätung und reduziertem Programm doch noch über die Bühne geht? Kabarett-Tage light? Mini-Kabarett-Tage? Kabarett-Tage Spätschicht? Quatsch! Die Verantwortlichen der Gesellschaft Oltner Kabarett-Tage haben die bessere Wahl getroffen und bezeichnen die 33. Ausgabe der wegen Covid-19 ausgefallenen Veranstaltung als Bonsai-Festival.

Was Gesamtleiter Alex Summermatter und Rainer von Arx als künstlerischer Leiter bereits Mitte April in dieser Zeitung ankündigten, wird also wahr: Die heurige Ausgabe der Oltner Kabarett-Tage gibt es im November in reduzierter Version. «Rund ein Drittel des einstigen Programmes steckt darin», sagt Summermatter jetzt. Es habe Elemente gegeben, die man einfach über die Bühne bringen und zelebrieren wollte. Sicher die Preisverleihung an Uta Köbernick, die den Schweizer Kabarett-Preis Cornichon überreicht bekommt. Summermatter: «Uns war wichtig, ein Konzentrat des Vollprogramms anbieten zu können.» Dazu gehört auch die Hauptversammlung der Gesellschaft mit ihren rund 1700 Mitgliedern, der Ausflug ins Kabarett-Land Bayern oder etwa das Casting Finale. «Und zum Ende ihrer Laufbahn gehören auch die Birkenmeiers dazu», sagt Summermatter.