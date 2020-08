Der Kakao-Regen von Olten macht auch im Ausland Schlagzeilen

Auch die Nachrichtenagentur AP nahm den Vorfall in ihre Berichterstattung auf. Darauf bezogen titelte das schwedische «Aftonbladet»: «Deshalb fällt Kakao-Schnee über der Schweiz» . Wegen eines «kleinen Defekts» im Kühlsystem in der Ventilation der Fabrik. Wobei von einem Kühlsystem vonseiten Lindt & Sprüngli keine Rede war.

Chocolate snowflakes falling from the sky, dreams do come true!🤤 #Olten

Bei einigen Artikeln war aber eher der Wunsch der Vater des Gedankens: So wird vereinzelt vermeldet, dass es über der ganzen Stadt Schoggi geregnet respektive geschneit hätte («A small swiss town has been covered in chocolate snow», happymag.tv).

Neben dem Umstand, dass Kakao nicht gleich Schokolade ist, sagt der Leser, der uns die vier Fotos seines bedeckten Autos geschickt hat auf Anfrage: «Die Kakao-Partikel waren nur in einem kleinen Umkreis zu erkennen.» Es sei aber sehr spannend gewesen zu sehen, wie sich die Geschichte entwickelt hätte. «Es wurde ein Klischee der Schweiz aufgeschnappt und die Geschichte aufgeblasen», sagt der Leser, der nicht mit Namen in der Zeitung erscheinen will. Auch Radioanfragen aus dem Ausland lehnte er ab. «Für mich hat sich die Sache nun erledigt.» Und sein Auto ist inzwischen auch Kakao-frei – er hat es auf eigene Kosten gewaschen. (fmu)