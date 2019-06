Romano Gasser verliess am Freitag gegen 17 Uhr sein Wohndomizil in Olten in unbekannte Richtung und wird seither vermisst, teilt die Kantonspolizei Solothurn am Samstagmorgen mit.

Der 34-Jährige leidet an Autismus und ist auf Medikamente angewiesen. Trotz unverzüglich eingeleiteten Suchmassnahmen der Polizei gibt es bis am Samstagmorgen keine Anhaltspunkte über den Verbleib des Mannes.