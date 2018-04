Helmpflicht. Foto-Verbot. Eine schmale Metalltreppe führt ins Herzstück von Karl’s kühner Gassenschau unter die Bühne. Das Regenwasser macht die Stufen rutschig. Nur ein Geländer gibt Halt.

Wie schon in den letzten beiden Shows «Silo 8» und «Fabrikk», wird sich auch in diesem Jahr wieder mitten im Theaterstück das Bühnenbild verändern. Einige von Ihnen mögen sich noch erinnern, wie bei der letzten Produktion plötzlich ein chinesisches Container-Schiff aus dem Wasser auftauchte.

Möglich macht dieses Spektakel das Innenleben der Bühne. Markus Heller heisst der Daniel Düsentrieb von Karl’s kühner Gassenschau. Mit seinem Team kümmert er sich um die Technik. Alles ist perfekt ausgeklüngelt und sicherheitstechnisch von Experten unterstützt und abgenommen.

Unter der Bühne angekommen, fällt der Blick auf eine riesige ausgehobene Wanne, in der locker drei Elefanten sitzen könnten. Statt den Rüsseltieren befinden sich aber zwei ebensogrosse Bühnenelemente in der Wanne. Ein Drittes wurde an einer Stelle nach oben unter die Bühnendecke geliftet.