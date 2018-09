«Es ist schwierig, in der Schweiz ein Organ zu erhalten», weiss Reto Kellerhals. Denn hierzulande muss sich jeder selbst darum kümmern, Spender zu werden. «Wenn man den Spenderausweis zum Zeitpunkt eines Unfalls nicht bei sich trägt, bringt er trotzdem nichts.» Die Jeune Chambre Internationale lancierte deshalb die Unterschriftensammlung für die Volksinitiative «Organspende fördern — Leben retten».

Mit 80'000 gesammelten Unterschriften ist diese nun kurz vor dem Ziel. Um auch noch die restlichen 20'000 zu sammeln, finden am 15. September, am Nationalen Organspendetag, zahlreiche Standaktionen statt, an welchen man sich über die Organspende sowie die Initiative informieren kann. Ziel der Initiative ist die Einführung der vermuteten Zustimmung in der Schweiz. Diese geht davon aus, dass grundsätzlich jeder Schweizer Bürger Organspender ist.

Möchte das jemand nicht, muss er sich abmelden. «Viele spenden ihre Organe nicht, weil sie aktiv werden müssten», so Reto Kellerhals. «Es ist grundsätzlich ja kein Thema, mit dem man sich täglich auseinanderzusetzen hat.» Aber Familie Kellerhals weiss: «Es ist furchtbar schnell passiert.» Und findet sich dann ein Spender, kann ein Leben gerettet werden. Wie dasjenige von Jelena. (SKU)