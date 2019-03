Nun, man kann es sehen, wie man will: Aber in unserem östlichen Nachbarland «Österreeech» schiessen unzählige Kabarettisten ins Kraut, die ihrem Publikum den Zeitgeist – oder was davon übrig zu bleiben droht – um die Ohren hauen. Zu unserem Vergnügen. Dabei geht leicht vergessen, dass dieses Land seit je Kabarettgrössen hervorgebracht hat: Georg Kreisler, Heinz Conrads, Karl Farkas, alles Figuren von gestern; heute Josef Hader, Roland Düringer, Alfred Dorfer, Andreas Vitasek oder den erst kürzlich verstorbenen Werner Schneyder.

Hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass auch ein Protagonist österreichischer Provenienz das Cornichon 2019 überreicht bekäme. Dieses aber geht an den Münchner Max Uthoff. Er spielt in Olten sein neues Programm «Moskauer Hunde».

Neckisch also, sich in Olten Welt und Leben aus österreichischer Warte beschreiben zu lassen und mitzuerleben, wie allesamt «abtreiben». Ein Wort, das zu den Austriazismen gehört und nichts anderes als «etwas gut verrühren» oder «etwas zu Schaum rühren» bedeutet.

Neben den Schwergewichten

Daneben bilden heuer noch andere Darsteller satirische Denkkunst ab. Vielleicht für eines der poetischeren Spektakel steht der Deutsche Peter Spielbauer, ein nimmermüdes Kraftpaket, der Originalität nicht bloss als Wortsache versteht und über dessen Programme die «NZZ» einst schrieb: «Kaum eingrenzbarer furioser Spielbauer-Kosmos, keine Sekunde unter Banalitätsverdacht.»

Als «Zu Zweit» agieren Tina Häussermann und Fabian Schläper. Ihre Sache ist das «Sprechens, Singens, Quatschgemachens». So nennt sich die Chose. Und mit dem deutschen Philipp Scharrenberg betritt einmal mehr ein weiterer Slampoet die Oltner Kabarettbühne, so wie das seit ein paar Jahren regelmässig vorkommt. Genau so wie die Einheimischen Renato Kaiser oder Simon Chen, die ebenfalls in Olten gastieren.

Chen schreibt in seiner Biografie nämlich, seit Herbst 2015 dürfe er sich «auch noch Kabarettist schimpfen». Da hat Kaiser doch schon ein paar Jahre mehr Kabaretterfahrung auf dem Buckel. Taufrisch in Olten dagegen ist Patti Basler, eine der wenigen Frauen an den diesjährigen Kabarett-Tagen. Als textende, dichtende slammende Senkrechtstarterin ist sie unterwegs und setzt «gereimte Ungereimtheiten» vor.