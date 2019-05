Rosa Hug verliess am Mittwoch gegen 9 Uhr das Alters- und Pflegeheim Stadtpark an der Habeggerstrasse in Olten und kam nicht wie üblich zurück. Wo sich die Vermisste aufhalten könnte, darüber gibt es keine Hinweise. "Die bisherige Suche und Abklärungen der Polizei ergaben bis jetzt keine Anhaltspunkte über ihren Verbleib", teilt die Kantonspolizei Solothurn mit.

Die 84-Jährige ist zirka 160 cm gross, mittlere Statur, hat grauweisse, mittellange Haare, trägt vermutlicheine dunkelblaue, gemusterte Jacke, dunkle Hosen und eine dunkle kleine Handtasche mit sich.

Personen, die Angaben über den Verbleib der Gesuchten machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen (Telefon 032 627 71 11 oder 112/117). (Pks)