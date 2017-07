Der Schock sitzt tief. Das harsche Vorgehen der Polizei wirft hohe Wellen. Umweltverbände aus dem In- und Ausland fordern die Schweiz und den Kanton Solothurn zur Mässigung auf. Käthi Vögeli muss das Erlebte verarbeiten. «Daran hatte ich ziemlich lange zu kauen», sagt sie. Die Erinnerung an den Juli 1977 wühlt sie noch heute auf: «Wir marschierten für eine friedliche Sache und wurden dermassen niedergewalzt.» Die folgenden Monate zieht sie sich zurück, in ihrer Überzeugung bleibt sie aber standfest. Später arbeitet sie im Pressebüro des Initiativ-Komitees für die Anti-AKW-Abstimmung von 1979. Nach dem Lehrerseminar absolviert sie eine Zweitausbildung im Ausland und widmet sich fortan dem Theaterschaffen. 1989 erhält sie den Förderpreis des Kantons Solothurn und in diesem Jahr den Anerkennungspreis der Stadt Olten. Einer Partei hat sie sich nie angeschlossen. Lieber unterstützt sie Nichtregierungsorganisationen.

«Ihr hattet recht»

Der Graben zwischen Atomkraftgegnern und -befürwortern besteht bis heute und verlief mitten durch Käthi Vögelis Familie. Ihr Vater führte ein Möbelgeschäft und belieferte das AKW mit Büromöbeln. Ihre Mutter war überzeugte AKW-Befürworterin. In einer Sendung des Schweizer Fernsehens im Nachgang zu den Ereignissen rund um Gösgen sassen sich Mutter und Tochter in den beiden entzweiten Lagern gegenüber. Es dauerte lange, die Risse zusammenzukitten. «Jahre später kam mein Vater auf mich zu und sagte: ‹Weisst du, ihr hattet recht.›»

Die Fertigstellung des Kraftwerks konnten Käthi Vögeli und ihre Mitstreiter nicht verhindern. Heute ist sie sogar mit AKW-Angestellten befreundet. Ihre Bedenken wurden dadurch aber nicht zerstreut. Vor allem die Entsorgung der radioaktiven Abfälle beschäftigt sie: «Unsere Generation hinterlässt ein grosses Risiko», sagt die Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Keine Regierung der Welt könne diesbezüglich Sicherheit garantieren.