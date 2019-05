Für Gemeindeschreiberin Andrea Walder-Flury war der sechste Tag des März kein gewöhnlicher Arbeitstag. Als sie am 6. März die Gemeindeverwaltung in Gretzenbach betreten wollte, fielen ihr kaputte Türen und Fenster auf. Da waren Einbrecher am Werk. Sofort alarmierte Walder-Flury die Polizei, die Gemeinde erstattete Anzeige.