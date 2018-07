Der Stromausfall im Niederamt vom vergangenen Mittwochabend ist schuld an der Trinkwasserverschmutzung. Edi Baumgartner, Präsident des zuständigen Zweckverbandes Abwasserregion Olten (ZAO), bestätigt gegenüber dieser Zeitung: «Seither floss dank Regenfällen stark verdünntes Abwasser von der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Winznau in die Alte Aare und vermischte sich dort mit dem Aarewasser.»

Möglich sei, dass das verschmutzte Aarewasser in den Untergrund exfiltriert und in das Grundwasser und somit in die Trinkwasserfassung gelangte. Normalerweise ist man bei der ARA für solch ein Szenario gewappnet, so Baumgartner: «Innerhalb von 15 Minuten wäre der Pikettdienst vor Ort gewesen und hätte die Pumpen wieder in Betrieb gesetzt.» Es wäre nichts passiert, versichert Baumgartner. Doch am Mittwochabend lag wegen des Stromausfalls auch die gesamte Informatikanlage darnieder.

Folglich gab es gar keinen Alarm. «Das kann mit der Umstellung auf das digitale Telefoniesystem zusammen hängen», vermutet Baumgartner. Dies dürfe keinesfalls passieren, es sei «ein grosser Mangel«, fährt er fort. Man sei nun daran, das Alarmsystem zu überarbeiten, damit dies nicht mehr passiere. Bei der Swisscom wollte man sich am Dienstag zum aktuellen Fall nicht äussern, da dies «zu kurzfristig» sei. Jedenfalls rät Esther Hüsler vom Swisscom-Mediendienst: «Wir empfehlen, die Telefonie erst umzustellen, wenn alle spezifischen Alarmsysteme umgestellt und überprüft sind.» Generell würden sie den Kunden immer eine sogenannte Zweiweg-Lösung empfehlen, wie dies für Pflichtanlagen vorgeschrieben sei.

Information «zu spät»?

In der Bevölkerung herrscht teilweise Verunsicherung. So äusserte sich eine Bewohnerin von Obergösgen, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte: «Es ist schon ein unappetitliches Gefühl, wenn man bedenkt, kein sauberes Wasser im Haus zu haben. Man fühlt sich irgendwie schmutzig. Aber wir hoffen jetzt auf baldige Besserung.» Wütend äusserte sich indes Kantonsrat Walter Gurtner (SVP, Däniken) bei den Kommentaren zum Artikel auf der Homepage dieser Zeitung. «Es braucht jetzt eine Untersuchung», relativiert er inzwischen, und ergänzt: «Für mich ist es absolut unbegreiflich, wie so etwas passieren kann.» Er komme gerade vom Coiffeur in Däniken.