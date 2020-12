Stabhochspringen zwischen Obstbäumen: Familie plant professionelle Sportanlage im Garten

Der Lockdown im Frühling hielt so manchen Sportler davon ab, wie gewohnt zu trainieren. So fiel auch das Leichtathletiktraining von Timo, Ben, Alex und Marc Zingg zeitweise aus. Einige Wochen Ferien vom Sport zu machen, kam für die vier Brüder aber nicht in Frage – erst recht nicht in einem Frühling, der so schönes Wetter mit sich brachte.

Gemeinsam mit ihren Eltern bauten sie im Garten eine improvisierte Stabhochsprunganlage. Aus Brettern, Betonplatten und einer Tartanrolle wurde eine Anlaufbahn. Strohballen und eine alte Sprungmatte bildeten einen Landeplatz.

Den Sommer über scherzten Vater und Söhne immer wieder miteinander, einmal eine professionelle Anlage bauen zu wollen, wenn die vier Jungs professionelle Athleten werden. Aus Spass wurde schliesslich ziemlich schnell Ernst: So reichte Daniel Zingg, der Vater der vier Leichtathleten, vor kurzem ein Baugesuch zum Bau einer professionellen Tartananlaufbahn und Stabhochsprunganlage ein.

Leichtathletik beschäftigt nicht nur die 7-, 11-, 13- und 15-jährigen Söhne ein bis fünfmal pro Woche im Training. Auch ihr Vater hat früher leidenschaftlich Zehnkampf betrieben und mag sich besonders für die Disziplin Stabhochsprung erwärmen.

Gebaut wird die Stabhochsprunganlage mit Tartananlaufbahn hinter dem Wohnhaus der Familie Zingg. Das Grundstück unterhalb der Anlage gehört eigentlich der Mutter von Daniel Zingg. Die Obstanlage mit Niederstammenbäumen, die sich darauf befindet, wird jedoch von ihm selbst bewirtschaftet. Die Obstbäume stehen in Reihen mit jeweils drei bis vier Meter Distanz auseinander. Die 1,25 Meter breite Tartanbahn hat dazwischen also genug Platz – die Bäume müssen der Sportanlage nicht weichen.