Am Montagmorgen fuhr ein Rentner mit seinem Auto von Walterswil herkommend auf der Engelbergstrasse talwärts in Richtung Dulliken. Aus noch zu klärenden Gründen verlor er dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr am rechten Fahrbahnrand eine Böschung hoch. Dadurch kippte das Auto zur Seite und schliesslich auf das Dach.