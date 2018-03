In Lostorf wurde am Sonntag der erste Lauf des diesjährigen Argovia Cups ausgetragen. Die Mountainbike-Rennserie umfasst insgesamt sechs Läufe. Weiter gehts Ende April in Hochdorf.

Der letzte Halt ist Hägglingen Ende August. Im Niederamt gewann bei den Elite-Frauen die Nidwaldnerin Alessandra Keller – und dies bei perfekten Bedingungen.