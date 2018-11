Die etlichen Samstage, die die beiden Schüler Jakob Hechler und Nicola Alessandrelli aus Erlinsbach SO im Keller getüftelt haben, haben sich gelohnt: Die beiden treten vom 16. bis 18. November unter dem Namen «League of Robots» an der World Robotic Olympiad in Thailand an, der Weltmeisterschaft der Robotik. Das Ziel ist es, einen Roboter aus Lego Mindstorm-Teilen zusammenzubauen und so zu programmieren, dass er die gestellte Aufgabe möglichst präzise erledigt.

Jakob und Nicola zeigen sich ehrgeizig: Ihr Ziel an der Weltmeisterschaft ist es, in die Top 15 von 90 Teams in ihrer Alterskategorie zu kommen. Qualifiziert haben sie sich dafür an der Schweizermeisterschaft in Aarburg in diesem Juni. «Der erste Platz kam wirklich überraschend», sagt der 13-jährige Nicola. Sie setzten sich gegen 60 Teams in der mittleren Alterskategorie der 12- bis 15-Jährigen durch.