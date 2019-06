Ein Lieferwagen brannte am Mittwochnachmittag komplett aus. Der Vorfall ereignete sich an der Hauptstrasse in Niedergösgen direkt nach der Brücke, die nach Schönenwerd führt. Das Fahrzeug geriet in Vollbrand und das Feuer griff auf einen Teil eines Gebäudes über, wie die Kantonspolizei auf Anfrage mitteilt. Dieses befindet sich auf der Höhe des Restaurant Brücke.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und das weitere Ausbreiten des Feuers verhindern, so die Kantonspolizei. Verletzt wurde niemand.

Auf Facebook wurde um 15 Uhr davor gewarnt, über die Brücke nach Niedergösgen zu fahren. Der Verkehr staue sich aufgrund des Feuerwehreinsatzes. Die Kantonspolizei kann keine Angaben über anhaltende Verkehrsbehinderungen machen. Zum Löschen des Brandes musste aber die Strasse für kurze Zeit komplett gesperrt werden. Im Anschluss konnte sie zuerst einspurig und dann komplett wieder befahren werden, teilt die Kantonspolizei mit. (sil)