Die Türen des Coop in Erlinsbach SO sind an diesem Dienstag geschlossen. Das sorgt bei so manchen Kunden für Verwirrung. Wer einkaufen will, muss nach Erlinsbach AG in die Migros. Dort müssen am Solothurner Feiertag deshalb mehr Mitarbeitende im Laden stehen. An der Kasse und auch zum Auffüllen wurden mehr Leute eingeteilt.

Verwirrung gibt es auch, was den Fahrplan anbelangt. Richtung Olten gilt der Sonntagsfahrplan, Richtung Aarau der Werktagsfahrplan. (ldu)