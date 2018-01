Am Samstag öffnete die Betoncoupe Arena auf dem Sportplatz Feld in Schönenwerd ihre Pforten. Das Interesse am Schmuckstück war gross. Schon zwei Stunden vor dem eigentlichen Eröffnungsspiel herrschte in der neuen Heimspielstätte von Volley Schönenwerd ein emsiges Treiben.

Nachdem die Zuschauer und Sponsoren die Halle inspiziert hatten, eröffnete Urs Fäs den Reigen der Reden. Zuerst bedankte sich der Verwaltungsratspräsident der BaS Immobilien AG, welche für den Bau der Volleyball-Arena verantwortlich zeichnete, «allen, die bei der Realisierung des Projekts mitgeholfen haben».