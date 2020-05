Betonmischer kippt zur Seite – Chauffeur leicht verletzt, Feuerwehr im Einsatz

Am Mittwoch fuhr gegen 14.30 Uhr ein Betonmischer auf der Hauptstrasse in Lostorf. Bei der Einmündung der Fuchslochstrasse verlor der Lenker aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kippte der Lastwagen auf die Seite und kam in einer Garageneinfahrt zum Liegen.

Der Chauffeur konnte mit Hilfe von Passanten aus dem Fahrzeug befreit werden. Er zog sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Das mit Beton beladene und rund 40 Tonnen schwere Fahrzeug wurde beim Unfall erheblich beschädigt. Es wurde mithilfe eines Spezialfahrzeugs aufgerichtet und abgeschleppt. Der ausgelaufene Beton wurde aufgesaugt. Zudem stand die Feuerwehr Lostorf im Einsatz, um ausgelaufene Flüssigkeiten zu binden. (pks)

Die aktuellen Polizeibilder: