Im Dorfkern von Erlinsbach wird sich während der nächsten Jahre einiges verändern: Am Dorfplatz 2 entsteht ein Neubau und der Kanton wird in absehbarer Zeit den Löwenkreisel definitiv ausbauen. Nebst diesen Projekten möchte die Gemeinde als Grundeigentümerin an zentraler Lage eine Überbauung realisieren. Diese soll zwischen dem Jöggigässli und der Hauptstrasse entstehen, eines der wenigen noch unbebauten Gebiete im Dorfzentrum.

Das Problem: Die Parzellen, auf welchen die Überbauung entstehen soll, liegen in der Kernzone Niedererlinsbach und in der Wohnzone W2. Mit den bestehenden Zonenvorschriften können jedoch die Ziele bezüglich Dichte und Qualität der Überbauung nicht erreicht werden.

Daher soll für das Gebiet eine neue, massgeschneiderte Zone erschaffen werden. Der Teilzonen- und Erschliessungsplan dazu liegt derzeit bis zum 12. Februar bei der Gemeindeverwaltung auf.