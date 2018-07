Ortstermin im Eppenbergtunnel: Die SBB hatten zum Pressetermin geladen. So nahmen am Mittwoch viele Medienleute, ausgerüstet mit Helm, Schutzkleidung und Gummistiefeln, einen Augenschein bis zu 60 Meter unter Terrain. Allein die Fahrt in den Tunnel ist spektakulär. Mit so viel Gegenverkehr von Lastwagen und anderen Baufahrzeugen rechnet der Laie nicht. Zudem wird am Portal eine Liste über Anwesenheiten geführt. Schliesslich soll hier niemand verloren gehen.

Der drei Kilometer lange Tunnel wird gegenwärtig abgedichtet und mit Beton ausgekleidet. Augenfällig ist die gelbe PVC-Folie, die ihn gegen Bergwasser schützt. Die Abdichtungsfolie wird zuerst mit Beton fixiert und anschliessend verschweisst. Dies passiert abschnittsweise, unterschiedliche Arbeitsprozesse können in mehreren Tunnelbereichen gleichzeitig ausgeführt werden.