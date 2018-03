Eine Matinee hier, eine Vorführung an einer Schule, Filmaufnahmen, abends noch ein Konzert. Die Tage von Gabriel Emanuel Arnold sind dicht gedrängt. Der Zeitplan muss eingehalten werden, schliesslich stehen die Termine für die Konzerte und auch die Hotels sind bereits alle gebucht.

Der 37-jährige Pianist aus Niederwil befindet sich zusammen mit seiner Familie seit dem 25. Januar 2018 auf einer Reise in den Norden. Es ist Teil von «Grand Piano on Tour», die ihn immer wieder an spezielle Orte führt. Er greift beispielsweise auf einem Staudamm, Berg oder in Südengland vor den berühmten Kreidefelsen in die Tasten.