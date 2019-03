Am Freitag, kurz vor 21 Uhr, wurde die Alarmzentrale über eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen an der Kriegstettenstrasse in Gerlafingen informiert.

Umgehend rückten die Polizeipatrouillen vor Ort aus. In der Nähe eines Detailhandelsgeschäfts traf die Polizisten eine Gruppe von Personen an. Wie sich herausstellte, kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen mehreren mazedonischen Familienangehörigen. Dabei wurden mehrere Personen leicht verletzt, diese begaben sich zur Kontrolle in ein Spital.

Die Polizei hat zur Klärung der genauen Umstände die Ermittlungen aufgenommen.

