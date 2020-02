Kerze löst Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses aus

Am Montag, kurz vor 21 Uhr, meldete eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstrasse in Biberist, dass sie im 3. Stock des Gebäudes ein Feuer entdeckt habe. Beim Eintreffen von Polizei und der Feuerwehr Biberist konnte der Brandherd auf dem Balkon der betroffenen Wohnung lokalisiert und rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, teilt die Kantonspolizei Solothurn mit.

Die Schadensumme beträgt mehrere Tausend Franken. Wie die Bewohnerin gegenüber Tele M1 mitteilte, habe sie am Vorabend eine brennende Kerze auf ihrem Balkon vergessen. Thomas Kummer, Mediensprecher der Kantonspolizei bestätigte gegenüber dem Regionalsender die brennende Kerze als Brandursache. (kps)

