Das Feuer war in der Nacht auf Mittwoch im Keller ausgebrochen. Der starke Rauch und der Russ verbreitete sich danach rasch im ganzen Treppenhaus und dann auch in den sechs Wohnungen.

Ein Bewohner, der zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in seiner Wohnung im obersten Stock schlief, berichtet, dass er gerade mal 10 Zentimeter weit gesehen habe. «Ich wusste nicht, was passiert. Als ich die Tür öffnete, kam alles herein, wie eine Bombe», sagt Peter Ocsai gegenüber TeleM1.