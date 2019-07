Am Mittwoch kurz nach 00.45 Uhr, ging auf der Alarmzentrale der Kantonspolizei Solothurn die Meldung ein, dass ein Bauernhaus an der Unterdorfstrasse in Aetingen brennt. Beim Eintreffen der sofort aufgebotenen Feuerwehr Buchegg, Polizei und Ambulanz stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Zur Unterstützung wurden unverzüglich die Feuerwehren Limpachtal und Lüterkofen/Ichertswil beigezogen.

«Trotz aller Bemühungen der rund 100 Einsatzkräften wurde das Brandobjekt komplett zerstört, verletzt wurde niemand», teilt die Kantonspolizei Solothurn mit. Ein Übergreifen auf Nebengebäude konnte verhindert werden.

Eines der Nebengebäude wäre das Clubhaus von Golf Limpachtal gewesen. Doch auch das abgebrannte Bauernhaus steht mit dem Betrieb, der im Juli 2015 eine Partnerschaft mit Migros Aare einging, in Verbindung. Es gehört Golf Limpachtal und wird an den Club vermietet. Im Gebäude befanden sich Garderoben und Schliessfächer. Laut Daniela Lüpold, Mediensprecherin der Migros Aare, hatte die Betreiberin Golf Limpachtal dort ebenfalls Material gelagert, «ebenso der Golfclub sowie Mitglieder/Nichtmitglieder, die ein Kästchen gemietet haben.»

Damit fiel den Flammen zahlreiches Golf-Equipment zum Opfer. Die Schadensumme kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Auf Facebook gibt man sich bestürzt: