Fussgängerin wird bei Kollision mit Auto auf dem Fussgängerstreifen leicht verletzt

Am Montag, gegen 18.45 Uhr, fuhr ein Automobilist in Zuchwil auf der Nord-Südstrasse in Richtung Dorfzentrum. Im Bereich der Einmündung Gartenstrasse übersah er eine dunkel gekleidete Frau, welche die Strasse auf dem dortigen Fussgängerstreifen überqueren wollte. Die Fussgängerin wurde vom Auto erfasst und dabei leicht verletzt. Sie wurde mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht, teilt die Kantonspolizei Solothurn in einer Medienmitteilung mit.

Sehen und gesehen werden im Strassenverkehr – Empfehlungen der Polizei

Während der Winterzeit verschlechtern sich die Licht- und Sichtverhältnisse und das Unfallrisiko steigt, insbesondere für Zweiradfahrende und Fussgänger. Jeder Verkehrsteilnehmer kann seinen Beitrag dazu leisten um Unfälle zu vermeiden:

Fussgänger

helle und reflektierende Kleider oder Leuchtwesten tragen

an Armen und/oder Beinen reflektierende Bänder anbringen

Blickkontakt herstellen und die Strasse erst queren, wenn das Fahrzeug stillsteht

lieber einmal auf das Vortrittsrecht verzichten als angefahren zu werden

Radfahrer

Beleuchtung und Reflektoren vor jeder Fahrt kontrollieren

Speichen-Reflektoren montieren

reflektierende Kleidung oder Leuchtweste tragen

Motorfahrzeuglenker

Geschwindigkeit den Licht- und Sichtverhältnissen anpassen

vorausschauend fahren

frühzeitig Abblendlicht einschalten. Tagfahrlicht reicht bei Dämmerung, bei schlechten Sichtverhältnissen wie Nebel oder Regen und im Tunnel nicht aus

Scheiben sauber halten damit die Rundumsicht gewährleistet ist (mgt)

Aktuelle Polizeibilder