In Zuchwil brannte am Dienstag, 22. August, kurz vor Mitternacht lichterloh im Keller eines Mehrfamilienhauses am Brunnackerweg.

Beim Eintreffen der Feuerwehr Zuchwil drang aus dem Kellerbereich starker Rauch, welcher sich im ganzen Gebäude verteilte. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen.

«Alle Bewohner des Hauses mussten evakuiert werden», so Thomas Kummer, Mediensprecher der Kantonspolizei Solothurn. Sechs Wohnungen und 10 Personen waren laut Informationen von «TeleM1» direkt betroffen. Verletzt wurde dabei niemand.