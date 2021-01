Ein Mann wird bei einem Arbeitsunfall verletzt — er wird mit der Rega in ein Spital geflogen

Am Dienstag, um zirka 21.10 Uhr, ereignete sich in einer Schrott-Recyclingfirma in Gerlafingen ein Arbeitsunfall, bei welchem ein Arbeiter verletzt wurde, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch in einer Medienmitteilung mitteilt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde eine Untersuchung durch die zuständige Staatsanwaltschaft eingeleitet.

Nach der medizinischen Erstversorgung durch ein Ambulanzteam, wurde der Verunfallte mit einem Rettungshelikopter der REGA in ein Spital geflogen. Nebst der Polizei, der Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn und dem Ambulanzteam standen eine REGA-Crew, Angehörige der Feuerwehren Biberist und Gerlafingen (mit Drehleiter für die Bergung des verunfallten Mannes) sowie eine Mitarbeiterin des Arbeitsinspektorats im Einsatz. (pks)