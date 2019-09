In der Nacht auf Mittwoch, 24. Juli 2019, wurde ein unbewohntes Bauernhaus an der Unterdorfstrasse in Aetingen durch einen Brand komplett zerstört. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursachenabklärung durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn hat in der Zwischenzeit ergeben, dass ein defektes Ladekabel eines Golfcarts den Brand verursacht hat. Die Schadensumme beläuft sich auf mehrere Millionen Franken, wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht.

Das alte Bauernhaus gehörte Golf Limpachtal und wurde seit 2008 an den Club vermietet. In der Liegenschaft waren Garderoben und Schliessfächer untergebracht. Den Flammen fiel deshalb zahlreiches Golf-Equipment zum Opfer, darunter auch Caddies.

Die Golfplatz-Betreiberin hatte im Haus auch eigenes Material gelagert.

Nach dem Brandfall wurde ein Garderoben-Provisorium eingerichtet. (kps/ldu)