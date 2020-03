Balkon brennt wegen unvorsichtigem Umgang mit Raucherwaren

Am Freitag, kam es am Postweg in Zuchwil zu einem Brand auf dem Balkon. Dies wurde der Kantonspolizei Solothurn am Morgen, kurz vor 1 Uhr, von dessen Bewohner gemeldet. Die Zuchwiler Feuerwehr wurde sofort aufgeboten und konnte den Brand kurze Zeit später löschen. Davor hatten zwei Bewohner versucht, das Feuer selbst zu löschen. Dabei zogen sie sich leichte Verletzungen zu. Beide wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht, aus welchem sie noch während der Nacht entlassen werden konnten.

Die Schadensumme des Brandes beläuft sich auf einige tausend Franken. Nach der Brandursachenabklärung vor Ort wurde festgestellt, dass ein auf dem Balkon gelagerter Karton in Brand geriet. Somit wird von unvorsichtigem Umgang mit Raucherwaren ausgegangen. (nas)

Die Polizeibilder vom März: