Am Freitag, zirka 14.15 Uhr, fuhr ein Fahrzeuglenker von Solothurn in Richtung Riedholz. In Feldbrunnen geriet sein Kleinwagen auf der schneebedeckten Strasse ins Schleudern. Nach ersten Erkenntnissen drehte sich sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er seitlich frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte.

Die beiden Fahrzeuglenker mussten durch die Ambulanz verletzt in ein Spital gebracht werden. Die beschädigten Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden, teilt die Kantonspolizei Solothurn mit. Die Baselstrasse war während mehr als einer Stunde nur beschränkt befahrbar.

Kurzbilanz

Aufgrund des Schneefalls ereigneten sich im ganzen Kantonsgebiet vom Donnerstag, 1. März bis am 3. März, mehrere Verkehrsunfälle: Die Kantonspolizei Solothurn rapportierte davon rund 24. Es handelt sich dabei in den meisten Fällen um Selbstunfälle und Kollisionen zwischen Fahrzeugen, welche ihre Geschwindigkeit nicht an den winterlichen Strassenverhältnissen angepasst hatten.

Verletzte Personen sind keine bekannt, es gab aber Blech- und Landschäden. (kps)

Aktuelle Polizeibilder vom März 2018: