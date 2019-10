Im Kreisverkehr in der Hauptstrasse in Zuchwil ereignete sich am Dienstagabend, kurz vor 19 Uhr ein Verkehrsunfall, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.

Aus noch unbekannten Gründen erfasste eine Autolenkerin einen Fahrradfahrer, der von rechts kommend zeitgleich durch den Kreisverkehr fahren wollte. Dabei zog sich der Mann mittelschwere Verletzung zu und wurde mit der Ambulanz in ein Spital gebracht. (kps)

