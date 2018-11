Am Samstagabend ist es auf der Autobahn A1 zwischen Oensingen und Niederbipp Uhr zu einer Auffahrkollision gekommen. Sechs Autos waren in den Unfall verwickelt, der sich kurz vor 18 Uhr in Fahrtrichtung Bern ereignete. Ein Fahrzeuglenker wurde verletzt ins Spital gebracht.

Vier der sechs Unfallautos waren nicht mehr fahrbar. Ein Abschleppunternehmen transportierte sie ab. Die gesamte Schadenssumme dürfte laut Kantonspolizei Solothurn mehrere 10'000 Franken betragen.

Aktuelle Polizeibilder: